Продолжается тушение крупного пожара на складских помещениях в Алматы

На месте пожара складских помещений ангарного типа в Турксибском районе создан и продолжает функционировать оперативный штаб. В ликвидации возгорания на площади в 17 тыс квадратных метров участвуют 75 пожарных, 20 единиц пожарной техники и вертолет Ми-171 Казавиаспаса, который совершил уже 35 сбросов воды, сообщает официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Руслан Иманкулов.

«Принятыми мерами в 09 часов 06 минут пожар локализован на площади более 17 тыс.кв.м», - сообщил Иманкулов.

Он отметил, что тушение пожара осложняется сильным задымлением и отсутствием источников водоснабжения на территории объекта. Подвоз воды производится шестью автоцистернами с водоемов, расположенных на удалении 3 км. Для осуществления подвоза воды задействованы коммунальные службы.

Вертолет Ми-171 Казавиаспас комитета по чрезвычайным ситуациям с водосливным устройством произвел уже 35 сбросов воды - по три тонный каждый. Всего к месту вызова привлечено 75 пожарных и 20 единиц техники департамента по ЧС города Алматы.

«Ангары близко расположены друг к другу с различной продукцией народного потребления (шины, молочная продукция, масла и т.д.), что способствовало быстрому распространению огня», - отметил Иманкулов.

Рано утром 28 июня на Центральный пункт пожарной связи города Алматы поступило сообщение о возгорании. К месту пожара незамедлительно были направлены силы и средства пожарных подразделений. Они задействованы по повышенному рангу вызова № 3. По прибытию установлено, что происходит открытое горение складских помещений. Ликвидация пожара продолжается.