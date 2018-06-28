Установлены границы четырех районов Туркестанской области

Согласно постановлению, территория образуемого Сарыагашского района составляет 417 074 гектара. Северная граница проходит по существующим границам территорий, находящихся в административном подчинении города Арыс и Казыгуртского района Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанской области); восточная граница проходит по существующей границе Казыгуртского района и Государственной границе Казахстана, проходящей по руслу канала Зах, граничащей с районом Кибрай Ташкентской области Узбекистана; южная граница проходит по Государственной границе Казахстана, проходящей по руслу реки Келес, граничащей с районами Кибрай, Ташкент, Занги ата Ташкентской области Узбекистана, далее проходит по существующим границам сельских округов Биртилек, Ошакты, Бирлик, Жамбыл, Бозай образуемого Келесского района в составе Южно-Казахстанской области; западная граница проходит по руслу реки Сырдарья, граничащей с Шардаринским районом.

Территория образуемого Келесского района составляет 345 129 гектара. Его северная граница проходит по существующим границам сельских округов Алимтау, Дарбаза, Тегисшил, Куркелес и поселка Коктерек образуемого Сарыагашского района; восточная граница проходит по Государственной границе Казахстана, граничащей с районами Занги ата и Янгиюль Ташкентской области Узбекистана; южная граница проходит по Государственной границе Казахстана, граничащей с районом Чиназ Ташкентской области Узбекистана, далее проходит по руслу реки Сырдарья, граничащей с Шардаринским районом; западная граница проходит по руслу реки Сырдарья, граничащей с Шардаринским районом.

Площадь территории Жетысайского района составляет 104 634,19 гектара. Северная граница района проходит по Шардаринскому водохранилищу Шардаринского района; восточная граница проходит по границе образуемого Мактааральского района; южная граница проходит по границе Акалтынского района Сырдарьинской области Узбекистана; западная граница проходит по границам Фаришского и Мырзачульского районов Жизакской области Узбекистана.

Площадь территории Мактааральского района составляет 80 763,81 гектара. Северная граница проходит по Шардаринскому водохранилищу Шардаринского района; восточная граница проходит по границе Сырдарьинского района Сырдарьинской области Узбекистана; южная граница проходит по границе Мырзаабатского, Акалтынского районов Сырдарьинской области Узбекистана; западная граница проходит по границе образуемого Жетысайского района.

20 февраля за разделение двух крупнейших районов Южно-Казахстанской области - Мактааральского и Сарыагашского - проголосовали депутаты областного маслихата на внеочередной двадцатой сессии.