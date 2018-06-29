​Брат Алексея Навального вышел на свободу после 3,5 лет колонии

Олег Навальный, брат российского политика Алексея Навального, вышел на свободу. В конце 2014 года он был приговорён к 3,5 годам колонии по делу «Ив Роше» о мошенничестве и легализации более 30 млн. рублей, сообщает издание Meduza.io.

Возле колонии в Орловской области Олега Навального встречал старший брат — Алексей Навальный и многочисленные журналисты.

В конце декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы признал Олега и Алексея Навальных виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Олег обвинялся в том, что занимая руководящий пост в Почте России, убедил компанию заключить заведомо невыгодный договор о перевозке. Фигурантом дела был и Алексей Навальный, его суд приговорил к 3,5 годам условного срока.

Как пишут Ведомости, в октябре 2017 года Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что приговор по делу «Ив Роше» был произвольным и необоснованным. Россия должна была выплатить Навальным компенсацию в 10 тыс. евро каждому, а также компенсировать судебные издержки. ЕСПЧ счел нарушенными права заявителей на справедливый суд. Уголовные обвинения в этом деле были «широко и непредсказуемо истолкованы», говорилось в решении суда. Адвокат Навального Ольга Михайлова объясняла, что приговор должен быть отменен, поскольку ЕСПЧ признал нарушение права на справедливый суд. Однако в апреле 2018 года президиум Верховного суда отказался отменять приговор.