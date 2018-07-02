В МФЦА зарегистрировано 55 компаний - Келимбетов

К сегодняшнему дню в международном финансовом центре «Астана» зарегистрировано 55 компаний, что несколько выше запланированного плана. Об этом в понедельник во время пресс-конференции в правительстве сообщил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

Как напомнил Келимбетов, для работы МФЦА, прежде всего, должна была быть создана независимая юрисдикция, основанная на общем праве – независимый регуляторный режим. В частности, в 2017 году внутри финцентра было создано специальное агентство – комитет по регулированию финансовых услуг, который обеспечивает регулирование, а также регистрацию всех участников МФЦА.

«К 1 июля мы планировали, что финрегулятор зарегистрирует до 50 компаний. И сегодня хотел бы сообщить хорошую новость, что зарегистрировано уже 55 компаний. Если учесть, что мы планировали до конца года около 100 компаний, то, считайте, половина плана уже выполнено», - заявил управляющий.

Он также планирует, что осень правительство рассмотрит свою программу долговых инструментов, таких как исламских суверенных облигаций, зеленых облигаций, муниципалитетов крупнейших городов Казахстана – Астана и Алматы.

«Вообще, наш амбициозный план до конца 2020 года зарегистрировать свыше 500 компаний», - заключил Келимбетов.