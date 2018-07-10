Решение суда о приостановлении работы вокзала Алматы 2 не вступило в законную силу - НК КТЖ

Решение суда о приостановлении работы вокзала Алматы-2 не вступило в законную силу. Во вторник суд удовлетворил иск департамента по ЧС города Алматы, который во время прошлогодней проверки выявил нарушения правил пожарной безопасности на объекте. В настоящее время вокзал функционирует в штатном режиме, а НК «Казахстан темир жолы» ждёт рассмотрения апелляции, сообщили Vласти в её дочерней компании «Вокзал Сервис».

Во вторник в ряде казахстанских СМИ появилась информация о решении суда, который постановил прекратить работу вокзала Алматы-2 из-за нарушения правил пожарной безопасности. Оно было принято после рассмотрения иска ДЧС Алматы к Алматинскому отделению магистральной сети НК «Казахстан темир жолы». В результате проверки в 2017 году ведомство обнаружило в здании автовокзала неработающую сигнализацию и отсутствие собственной службы пожаротушения. Алматинское отделение магистральной сети не согласилось с иском ДЧС, сообщив, что заключила договор на оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной охранной сигнализации в феврале 2018 года.

В компании «Вокзал Сервис», управляющей зданием вокзала-2, также сообщили, что пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии: «Выявленные нарушения в ходе проведенной проверки ДЧС по городу Алматы в настоящее время устранены, за исключением - отсутствия предоставления услуг противопожарной службы без выездной техники сторонними организациями».

Тем не менее, в структуре филиала НК «КТЖ» - «Дирекция магистральной сети» есть департамент восстановительных и пожарных поездов (НОРПОЖ). Он осуществляет противопожарные услуги на объектах магистральной сети, в том числе и на железнодорожных вокзалах. «В ввиду того, что на станции Алматы имеется НОРПОЖ, оказание услуг противопожарной службы без выездной техники сторонними организациями исключено», - объяснили в компании.

Вместе с этим в «Вокзал Сервис» сообщили, что решение суда о прекращении эксплуатации здания вокзала Алматы-2 не вступило в законную силу: «НК «КТЖ» подана апелляция. Рассмотрение апелляционной жалобы состоится 18 июля 2018 года. Также до рассмотрения апелляционной жалобы запланировано повторное обследование здания железнодорожного вокзала с участием с представителями ДЧС по городу Алматы. В настоящее время вокзал функционирует в штатном режиме».

«О приостановлении у нас информации нет, телеграммы не было. Все работает в штатном режиме», – подтвердили Vласти в справочной службе НК «КТЖ».