Цифровизация сократила разрыв в знаниях городских и сельских школьников почти на 30% - Абаев

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев представил итоги программы цифровизации за первую половину 2018 года. По его словам, 87% школ страны получили доступ к интернету. Программа также помогла сократить разрыв в знаниях городских и сельских школьников почти на 30%, сообщает МИА «Казинформ».

«К примеру, не менее 87% школ имеют доступ к сети интернет, а разрыв в уровне знаний между городскими и сельскими учениками сократился почти на 30%. Благодаря оптимизации и автоматизации госуслуг срок по ним сократился в некоторых случаях до 3 раз, а медицинские информационные системы внедрены во всех медорганизациях областного значения. В рамках использования электронных медкарт и отказа от бумажного носителя полностью исключен фактор потери медицинских карт, тем самым оптимизирована работа регистратуры», - рассказал Абаев во время заседания правительства.

По его словам, после внедрения системы единого реестра административных правонарушений в Генеральной прокуратуре, почти в каждом регионе у ведомства появилось не менее 300 планшетов для сотрудников. С их помощью они составляют электронные протоколы за нарушения правил дорожного движения. В регионах, добавил министр, разработано более 20 видов мобильных приложений. С их помощью местные власти поддерживают коммуникацию с населением, рассылая информационные сообщения, получая жалобы и заявки, а также проводя голосование о качестве работы акимата.