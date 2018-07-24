Но напоминают, что окончательное решение об их виновности вынесет суд
​В МВД заверили, что задержали истинных подозреваемых в убийстве Дениса Тена
Фото с сайта 24.kz

После пяти суток молчания в министерстве внутренних дел прокомментировали убийство казахстанского фигуриста Дениса Тена. Во вторник в ходе пресс-конференции заместитель министра Рашид Жакупов заверил, что задержаны люди, которые действительно совершили это преступление.

«Мы понимаем, и я честно скажу, мы читаем комментарии в социальных сетях и в СМИ. Хочу сразу сказать, что те сведения, которые распространяются о том, что полиция схватила первых попавшихся, она не соответствует реальности. Установлены действительные лица, которые совершили данное преступление. Мы располагаем неопровержимыми доказательствами их причастности к данному преступлению понимая, что вывод о виновности лица – это прерогатива суда, как и мера наказания. Я думаю, что мы представим суду достаточно убедительные доказательства того, что именно истинные виновные в совершении этого преступления установлены», - заявил Жакупов.

Он подчеркнул, что в МВД понимают, что внимание СМИ и общественности привлечено к резонансному преступлению в городе Алматы: «В настоящее время лица, совершившие данное преступление, установлены и задержаны. По делу создана следственно-оперативная группа, уголовное дело принято к производству следственным департаментом МВД. По уголовному делу в настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены и проводятся соответствующие экспертизы», - добавил он.

Жакупов заметил, что во время резонансных преступлений его ведомство неоднократно сталкивалось с обвинениями в том, что «хватает первых попавшихся». «Но система правосудия построена таким образом, что предварительное следствие находится под надзором органов прокуратуры, выводы следствия проверяются судом, поэтому схватить и первое попавшееся лицо представить суду - это нонсенс», - заверил Жакупов.

Вместе с этим он сообщил, что сейчас полиция проверяет причастность подозреваемых Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова в совершении других преступлений: «Мы также ознакомлены с теми заявлениями, которые изложены в социальных сетях о том, что этих лиц опознали некоторые потерпевшие по другим уголовным делам. Заявления этих потерпевших будут проверены в ходе расследования следственным путем».

19 июля на 26-м году жизни скончался казахстанский фигурист Денис Тен. После обеда с друзьями он направился к автомобилю, припаркованному на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Возле него спортсмен столкнулся с двумя грабителями, которые пытались снять с его машины боковые зеркала. В попытке предотвратить кражу, Тену нанесли ножевое ранение, которое стало причиной невосполнимой потери крови.

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