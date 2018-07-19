Денис Тен скончался от ножевого ранения

Казахстанский фигурист Денис Тен скончался на 26-м году жизни в результате полученного днем в Алматы ножевого ранения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

В 15:00 он поступил в Центральную городскую клиническую больницу с ножевым ранением, которое получил при попытке предотвратить кражу зеркал с собственной автомашины.

По указанному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию двух подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД города Алматы.

Первый казахстанский чемпионат Тен выиграл в 2006 году, когда ему было 12 лет, выступать на международных состязаниях он начал только годом позже из-за возрастных ограничений Международного союза конькобежцев. В 2010 году Тен переехал в Лос-Анджелес к новому тренеру Фрэнку Кэрроллу. С тех пор он становился медалистом зимних Азиатских игр 2011 года, Чемпионатов мира 2013 и 2015 годов, Континентального чемпионата 2015 и Зимней Универсиады 2017 года. По состоянию на февраль 2017 года спортсмен занимал 9-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.