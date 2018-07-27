Омбудсман просит Генпрокуратуру проверить правомерность возбуждения уголовного дела в отношении адвоката Бауыржана Азанова

Руководитель национального центра по правам человека Серик Оспанов в пятницу обратился в генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку законности возбуждения уголовного дела в отношении адвоката Бауыржана Азанова. Об этом сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан.

«В обращении выражена обеспокоенность национального правозащитного учреждения по поводу правомерности возбуждения уголовного дела в отношении адвоката в рамках реализации им своих профессиональных прав и обязанностей, а также гарантированных Конституцией и международными документами прав на свободу убеждений, свободное их выражение», – говорится в пресс-релизе центра.

В письме в Генеральную прокуратуру Оспанов подчеркнул, что адвокат Бауыржан Азанов является одним из первых, кто предложил свою профессиональную помощь в защите мальчика. Он также отметил, что в соответствии с законодательством Казахстана, адвокат имеет право использовать все не запрещенные законом средства и способы защиты прав и законных интересов лиц, обратившихся за юридической помощью.

Ранее в отношении адвоката Бауыржана Азанова было возбуждено уголовное дело по статье 274 Уголовного кодекса "Распространение заведомо ложной информации". Азанов считает, что дело было заведено из-за интервью, которое она давал СМИ о сексуальном насилии в отношении 7-летнего мальчика из Туркестанской области.