​Тренер Дениса Тена объявил о завершении карьеры

«Мне уже 80 лет, и я просто не хочу больше отвечать за фигуристов. Не хочу больше летать на самолетах в Европу и Азию. За мою жизнь у меня было столько перелётов, вы даже представить себе не можете. Если я буду путешествовать, мне бы хотелось делать это только ради собственного удовольствия. Я больше не хочу участвовать в соревнованиях, потому что я просто не хочу этой ответственности перед ассоциацией, фигуристом и стрессом, который сопровождает его», – поделился Кэрролл.

Специалист занимался тренерской работой на протяжении 60 лет. В 1997 году он стал Олимпийским тренером года, в 2006 году был избрал в Зал Славы мирового фигурного катания. Среди учеников Кэрролла – олимпийский чемпион Эван Лайсачек, пятикратная чемпионка мира и призер Игр Мишель Кван, призер чемпионатов мира и Олимпийских игр Тимоти Гейбл. Кэролл также сотрудничал с казахстанским фигуристом Денисом Теном, американками Грейси Голд и Мираи Нагасу, итальянкой Каролиной Костнер. Денис Тен тренировался у Фрэнка Кэрролла с 2010 года. 19 июля казахстанский фигурист был убит в центре Алматы. В конце июля Денис Тен должен был отправиться в США для подготовки к новому спортивному сезону.

Сообщается, что 3 августа — последний рабочий день Кэролла в качестве тренера.