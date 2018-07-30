Казахстанский фигурист был последним учеником легендарного Фрэнка Кэрролла
​Тренер Дениса Тена объявил о завершении карьеры
Фото аккаунта Royal Prince Denis Ten на платформе Tumblr

Американский тренер по фигурному катанию Фрэнк Кэрролл завершил тренерскую карьеру, сообщает ifsmagazine.com. Казахстанский фигурист Денис Тен был его последним учеником.

«Мне уже 80 лет, и я просто не хочу больше отвечать за фигуристов. Не хочу больше летать на самолетах в Европу и Азию. За мою жизнь у меня было столько перелётов, вы даже представить себе не можете. Если я буду путешествовать, мне бы хотелось делать это только ради собственного удовольствия. Я больше не хочу участвовать в соревнованиях, потому что я просто не хочу этой ответственности перед ассоциацией, фигуристом и стрессом, который сопровождает его», – поделился Кэрролл.

Специалист занимался тренерской работой на протяжении 60 лет. В 1997 году он стал Олимпийским тренером года, в 2006 году был избрал в Зал Славы мирового фигурного катания. Среди учеников Кэрролла – олимпийский чемпион Эван Лайсачек, пятикратная чемпионка мира и призер Игр Мишель Кван, призер чемпионатов мира и Олимпийских игр Тимоти Гейбл. Кэролл также сотрудничал с казахстанским фигуристом Денисом Теном, американками Грейси Голд и Мираи Нагасу, итальянкой Каролиной Костнер. Денис Тен тренировался у Фрэнка Кэрролла с 2010 года. 19 июля казахстанский фигурист был убит в центре Алматы. В конце июля Денис Тен должен был отправиться в США для подготовки к новому спортивному сезону.

Сообщается, что 3 августа — последний рабочий день Кэролла в качестве тренера.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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