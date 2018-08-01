​Тенге близок к отметке 348 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $73,5 млн., показав рост на $44,8 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:20 по времени Астаны сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $74,25 за баррель. Как писал Reuters, в начале недели котировки достигали двухнедельного максимума, но во вторник вернулись к уровню $74,20, что на процент ниже закрытия в понедельник. Поддерживать рынок продолжают опасения насчёт появления дефицита сырья на мировом рынке, связанные с восстановлением санкций США против Ирана, неуклонным сокращением производства сырья в Венесуэле и перебоями в добыче в Ливии и Нигерии.

Рубль находился в отрицательной зоне на торгах вторника после уплаты июльских налогов. Против него продолжают играть покупки валюты российским Центробанком для Минфина и рыночные ожидания роста спроса на валюту со стороны нерезидентов. Вместе с этим на рубль повлияли снижение стоимости нефти и курс валют развивающихся стран во вторник.