Курс нацвалюты продолжает обновлять минимальные значения этого года
​Тенге близок к отметке 348 за доллар
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в среду составил 347,92 тенге, показав рост на 1,85 тенге относительно результатов утренней сессии во вторник.

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $73,5 млн., показав рост на $44,8 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:20 по времени Астаны сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $74,25 за баррель. Как писал Reuters, в начале недели котировки достигали двухнедельного максимума, но во вторник вернулись к уровню $74,20, что на процент ниже закрытия в понедельник. Поддерживать рынок продолжают опасения насчёт появления дефицита сырья на мировом рынке, связанные с восстановлением санкций США против Ирана, неуклонным сокращением производства сырья в Венесуэле и перебоями в добыче в Ливии и Нигерии.

Рубль находился в отрицательной зоне на торгах вторника после уплаты июльских налогов. Против него продолжают играть покупки валюты российским Центробанком для Минфина и рыночные ожидания роста спроса на валюту со стороны нерезидентов. Вместе с этим на рубль повлияли снижение стоимости нефти и курс валют развивающихся стран во вторник.

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