Их захватили частные лица и владельцы автосалонов
​В собственность города вернули захваченные участки в роще Баума
Фото Жанары Каримовой

В муниципальную собственность возвращены участки на территории рощи Баума, которые ранее были захвачены частными лицами и автосалоном, использовавшим землю под парковку, сообщает пресс-служба акимата Алматы.

«После передачи в коммунальную собственность города Алматы территории природного памятника «Роща Баума», акиматом мегаполиса был выявлен самовольный захват ряда земельных участков частными лицами и владельцами автосалона для организации стоянки. В конце июня в ходе рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек поручил в соответствии с законодательством вернуть захваченные земли рощи и провести их озеленение. По информации управления природных ресурсов и природопользования, на сегодня все земельные участки в самом большом и зеленом массиве мегаполиса возращены городу», – говорится в сообщении пресс-службы.

После возвращения рощи Баума под крыло акимата Алматы, власти города оборудовали по периметру парковой зоны четыре круглосуточных поста полиции, навигационные таблички и скамейки, выполненные из поваленных деревьев. Планируется высадить новые деревья.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин снял передачу о Денисе Тене
Новости
Руководители полицейской службы Алматы освобождены от должности
Новости
Казахстан и Россия отказались от соглашения по углю
Новости
​Прекращено уголовное дело в отношении 3 подростков, участвовавших в изнасиловании мальчика в ЮКО
Новости
Прокурор просит освободить Сайрагуль Сауытбай из зала суда
Новости
Алматинские активисты подали 32 заявления на проведение митинга за реформу МВД