​В собственность города вернули захваченные участки в роще Баума

В муниципальную собственность возвращены участки на территории рощи Баума, которые ранее были захвачены частными лицами и автосалоном, использовавшим землю под парковку, сообщает пресс-служба акимата Алматы.

«После передачи в коммунальную собственность города Алматы территории природного памятника «Роща Баума», акиматом мегаполиса был выявлен самовольный захват ряда земельных участков частными лицами и владельцами автосалона для организации стоянки. В конце июня в ходе рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек поручил в соответствии с законодательством вернуть захваченные земли рощи и провести их озеленение. По информации управления природных ресурсов и природопользования, на сегодня все земельные участки в самом большом и зеленом массиве мегаполиса возращены городу», – говорится в сообщении пресс-службы.

После возвращения рощи Баума под крыло акимата Алматы, власти города оборудовали по периметру парковой зоны четыре круглосуточных поста полиции, навигационные таблички и скамейки, выполненные из поваленных деревьев. Планируется высадить новые деревья.