Нацвалюта продолжает корректироваться после обновления минимальных значений последних двух лет в прошлую пятницу
​Тенге вырос до 348,48 за доллар
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов во вторник составил 348,48 тенге, показав снижение на 0,41 тенге относительно результатов утренней сессии в понедельник.

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $32,35 млн., показав снижение на $12,25 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

На 11:10 по времени Астаны октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $73,93 за баррель. Как пишет Reuters, котировки продолжают расти во вторник на фоне ожиданий возобновления санкций США против Ирана, одного из крупнейших экспортёров нефти.

Рубль подешевел на торгах понедельника из-за рисков расширения глобальных торговых войн и усиления санкционной политки США в отношении России. Тем не менее, он не вышел за минимальные значения последних недель благодаря невысокой активности участников рынка.

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