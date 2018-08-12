Лидеры пяти прибрежных стран подписали в Актау конвенцию о правовом статусе Каспия

Президенты Казахстана, Азербайджана, Ирана, России и Туркменистана подписали в воскресенье на саммите в Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

«Хочу отметить, что наша встреча прошла успешно, в духе полного взаимопонимания и добрососедства. Кульминацией многолетней кропотливой работы стало подписание сегодня конвенции о правовом статусе Каспийского моря», - сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после подписания документа.

Он подчеркнул, что в процессе подготовки конвенции все страны исходили из интересов обеспечения политической стабильности, развития региона, сохранения и приумножения его природных богатств.

«Конвенция является своего рода конституцией Каспийского моря. Она призвана урегулировать весь комплекс вопросов, связанных с правами и обязательствами прибрежных стран, а также стать гарантом безопасности, стабильности и процветания региона в целом», - заключил Назарбаев.