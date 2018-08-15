В США на пост губернатора претендует трансгендерная женщина

Свою кандидатуру на пост губернатора штата Вермонт впервые в истории страны выдвинула трансгендер Кристина Хэллквист, сообщает РБК со ссылкой на CNN. При победе она станет первым трансгендером на высшем государственном посту.

Хэллквист примет участие в праймериз Демократической партии, чтобы стать партийным кандидатом на эту должность. По оценке издания, выдвижение Хэллквист имеет символическое значение для представителей ЛГБТ, поскольку ранее трансгендеры никогда не занимали высшие государственные посты.

«Такие люди, как я, которые обычно не принимают участия в политике, в последнее время стали более активны, и я думаю, что именно так выглядит здоровая демократия», — сказала она.

Рассуждая о том, что сподвигло ее побороться за должность губернатора штата, Кристина Хэллквист отметила, что после избрания президента США Дональда Трампа на ЛГБТ-сообщество «начались систематические атаки», и, по ее мнению, этот факт «должен пугать каждого».