Сильные дожди ожидаются в Алматинской области

На реках Алматинской области ожидаются подъемы уровней воды в связи с прогнозом дождей, сообщает РГП «Казгидромет».

«21 августа на горных реках Алматинской области в связи с прогнозом дождей, местами сильных, возможны подъемы уровней воды», - говорится в штормовом предупреждении.

Также синоптики сообщили о погоде на ближайшие три дня. Так, 21-23 августа в северных и восточных районах республики по-прежнему остаются холодные воздушные массы западно-сибирских районов. «Поэтому осенняя пасмурная погода осенью и горячий ветер характерны для этих районов в начале сезона. Падение температуры на западе страны ожидается в середине недели, а в остальной части региона – до 20-25, в некоторых местах – до 30-35 градусов по Цельсию», - говорится в сообщении.

В Астане в ближайшие трое суток возможен град и порывы ветра 15-20 м/с.