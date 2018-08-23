Перед минфином поставят вопрос об ответственности главы комитета госдоходов за коррупцию

В ходе заседания коллегии Министерства финансов в четверг заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов назвал сферу госзакупок одной из самых коррумпированных, сообщается на сайте АДГСПК .

«Преступность в сфере госзакупок ежегодно имеет тенденцию к росту, и эта сфера традиционно является одной из самых коррумпированных» - отметил Бектенов.

Так, с начала текущего года в сфере госзакупок зарегистрировано 250 коррупционных преступлений, что в 2 раза больше, чем в прошлом году (122), а количество осужденных лиц выросло на 52%. Указывается, что большинство коррупционных правонарушений связано с распределением тендеров, незаконным заключением договоров, подписанием фиктивных актов выполненных работ.

По словам Бектенова, Министерство финансов в последние годы входит в число наиболее коррумпированных государственных органов. В прошлом году было зарегистрировано 126 уголовных правонарушений, что в 2 раза больше, чем в 2016-м. С начала текущего года зарегистрировано 56 фактов. Наибольшее количество фактов коррупции за последние два года совершено сотрудниками налоговой службы (110), таможенной (103) и службы экономических расследований (36).

«Выявлены систематические факты покровительства сотрудников таможенных служб субъектам теневой экономики. Только за последние месяцы Национальным бюро пресечены организованные схемы систематического получения взяток от предпринимателей в Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской и других областях. Каждое второе лицо из числа привлеченных за коррупцию сотрудников КГД - это работник налоговой службы», - отмечается в сообщении.

В связи с этим Бектенов сообщил, что Агентством в ближайшее время будет внесено на имя министра финансов представление о рассмотрении персональной ответственности председателя Комитета государственных доходов.