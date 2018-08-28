Мир за ночь. 27-28 августа 2018 года

Франция подготовит меры в случае неудачи переговоров об условиях Brexit; в Шотландии планируют ввести налог на проживание в гостиницах; во время карнавала в британском Ноттинг-Хилле задержали более 250 человек; Toyota вложит $500 млн в Uber для разработки беспилотных автомобилей; депутатов Нацсобрания Франции эвакуировали из-за сахарной пудры; в Китае представили законопроект против сексуальных домогательств.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп встретился с членами правительства и поручил подготовить чрезвычайные меры на случай неудачи переговоров Евросоюза с Великобританией об условиях Brexit, сообщает РБК со ссылкой на Le Figaro. В частности, на совещании было принято решение в ближайшее время представить законопроект, который расширит возможности правительства и позволит принимать чрезвычайные меры. Законопроект также будет касаться облегчения пребывания британских граждан, уже находящихся на территории Франции, и обеспечения максимально возможной гибкости пограничного контроля. Напомним, что выход Великобритании из Евросоюза произойдет 30 марта 2019 года.

Власти столицы Шотландии Эдинбурга рассматривают возможность введения нового налога на проживание в гостиницах, а также на аренду жилья через сервисы вроде Airbnb. Как пишет газета «Коммерсантъ», таким способом город пытается избавиться от чрезмерного потока туристов или хотя бы начать больше зарабатывать на нем. Новый налог может составить всего 1-2 евро, однако он поможет властям города собирать от 11 млн до 27 млн евро в год. Эта сумма может пойти на ремонт инфраструктуры.

Во время ежегодного карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл задержаны более 250 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в полиции. По данным собеседника агентства, в воскресенье были задержаны 133 человека, в понедельник еще 125 человек. В основном задержания связаны с асоциальным поведением, насилием и нападениями. В этом году для обеспечения правопорядка было привлечено порядка 13 тыс. сотрудников полиции. Карнавал в Ноттинг-Хилле проводится ежегодно с 1966 года в конце августа. Его главными участниками являются выходцы из Карибского региона, которые начали селиться на западе Лондона после 1950-х годов. Уже несколько лет фестиваль ассоциируется с ростом количества преступлений во время его проведения. Полиция фиксирует десятки правонарушений, связанных с наркотиками, насилием, нападением с холодным оружием. Местные жители и владельцы недвижимости на время фестиваля заколачивают окна домов и магазинов щитами, многие обносят придомовые территории временными решетчатыми заборами, чтобы защититься от сопровождающего карнавал вандализма.

Toyota инвестирует $500 млн в компанию Uber в рамках проекта по разработке беспилотных автомобилей, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal. В результате оценка Uber вырастет до $72 млрд. Отмечается, что таким образом компания ищет способы снизить затраты на разработку беспилотных автомобилей, а также потери после аварии в штате Аризона. По данным газеты, в прошлом году Uber потратила $750 млн на развитие беспилотных машин прежде, чем урезала расходы в этом году. Компания прекратила тестировать автомобили в Аризоне, Питтсбурге, Торонто и Сан-Франциско после того, как в марте беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил женщину, переходившую дорогу в темное время суток, в городе Темпе, штат Аризона. Этот случай стал первым ДТП с участием беспилотного автомобиля.

В здании Национального собрания Франции после обнаружения подозрительного порошка была проведена срочная эвакуация, пишет газета «Известия» со ссылкой на France-Presse. Сообщается, что в палату парламента пришло письмо с белым порошком, которое было адресовано представителю партии «Союз демократов и независимых» Мейеру Хабибу. Прибывшая на место группа экспертов по химическим веществам установила, что «опасный» порошок является всего лишь сахарной пудрой. Комментируя произошедшее, Хабиб рассказал, что письмо с порошком содержало угрозы в его адрес. «Я весьма часто получаю письма, в которых меня угрожают убить, отрезать мне голову. Но порошок – это что-то новое», - заявил депутат агентству.

Постоянный комитет всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в понедельник представил законопроект против сексуальных домогательств, предполагающий введение за них гражданской ответственности, сообщает «РИА Новости». В частности, законопроект предлагает определить сексуальное домогательство как действие, «совершаемое наперекор желанию другого человека, выраженного вербально или действием, а также с использованием зависимого положения». Если законопроект будет принят и вступит в силу, то пострадавший сможет законным путем требовать привлечения притеснителя к гражданской ответственности. Кроме того, закон предусматривает ряд мер, которые должны будут предпринять работодатели для предотвращения возможности сексуального домогательства на рабочем месте, включая взыскания, жалобы и превентивные меры.