ДВД Алматы ищет операторов в службу «102»

«Мы знаем, что участились нарекания на деятельность службы «102». Нами принимаются меры по улучшению работы службы. За счет внутреннего перераспределения мы увеличиваем количество операторов, которые работают в круглосуточном режиме. Нам нужно, по меньшей мере, 32 сотрудника», - сказал Квашнин на брифинге в среду.

По его словам, сейчас стажировку проходят более 10 человек, их ждет тестирование.

Квашнин также пригласил на работу в службу желающих. «Желающие, приходите. Режим работы у нас достаточно сложный. Работаем мы в 12-часовом рабочем режиме, 30 минут дается на прием пищи и два перерыва по 15 минут на естественные надобности, остальное время оператор должен принимать звонки граждан. Зарплата совсем небольшая, не более 40 тысяч тенге», - обратился начальник ЦОУ к потенциальным сотрудникам.

Кандидаты должны быть юридически подготовленными, с высшим образованием, владеть тремя языками и быть «морально устойчивыми». «Нам нужные те сотрудники, которые быстро печатают и ориентируются в ситуации», - добавил Квашнин.

В ДВД также пообещали карьерный рост тем, кто аттестуется сотрудником органов внутренних дел.



