Зарплата при 12-часовом режиме работы составляет 40 тыс. тенге
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ДВД Алматы ищет операторов в службу «102»
фото миа казинформ

Начальник центра оперативного управления ДВД Алматы Андрей Квашнин рассказал о планах увеличить количество операторов службы «102» и пригласил желающих на работу, сообщает «Казинформ».

«Мы знаем, что участились нарекания на деятельность службы «102». Нами принимаются меры по улучшению работы службы. За счет внутреннего перераспределения мы увеличиваем количество операторов, которые работают в круглосуточном режиме. Нам нужно, по меньшей мере, 32 сотрудника», - сказал Квашнин на брифинге в среду.

По его словам, сейчас стажировку проходят более 10 человек, их ждет тестирование.

Квашнин также пригласил на работу в службу желающих. «Желающие, приходите. Режим работы у нас достаточно сложный. Работаем мы в 12-часовом рабочем режиме, 30 минут дается на прием пищи и два перерыва по 15 минут на естественные надобности, остальное время оператор должен принимать звонки граждан. Зарплата совсем небольшая, не более 40 тысяч тенге», - обратился начальник ЦОУ к потенциальным сотрудникам.

Кандидаты должны быть юридически подготовленными, с высшим образованием, владеть тремя языками и быть «морально устойчивыми». «Нам нужные те сотрудники, которые быстро печатают и ориентируются в ситуации», - добавил Квашнин.

В ДВД также пообещали карьерный рост тем, кто аттестуется сотрудником органов внутренних дел.


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