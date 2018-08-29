Пострадали двое казахстанцев
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Автобус с казахстанскими туристами перевернулся в Египте
фото мид рк

Автобус с казахстанскими туристами перевернулся в Египте на трассе Хургада – Каир, пострадали двое казахстанцев, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в среду.

«29 августа в 4.30 утра на автотрассе Хургада – Каир перевернулся пассажирский автобус, в салоне которого находились 22 казахстанских туриста, направлявшихся на экскурсию в Каир. В результате ДТП двое граждан Казахстана с различными ушибами и травмами были госпитализированы в больницу близлежащего населенного пункта Рас-Гариб, где им была оказана первая медицинская помощь», - сообщил Смадияров.

Он добавил, что при содействии консула Казахстана пострадавшие для оказания полноценной медицинской помощи и проведения дополнительной диагностики будут транспортированы в госпиталь «Аль-Мысри» в г.Хургада.

«Состояние здоровья остальных пассажиров удовлетворительное. Они были доставлены в Хургаду и после медицинского осмотра в местной больнице вернулись в свои гостиницы и продолжили отдых. Ситуация находится на контроле посольства Казахстана в Египте», - заключил Смадияров.

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