Послание затронет геополитическую ситуацию и технический прогресс
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Назарбаев обратится к народу с посланием
АРХИВНОЕ ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА РК

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Нурсултан Назарбаев намерен озвучить очередное послание к народу Казахстана в ближайшее время. Об этом он заявил в субботу в ходе открытия парламентской сессии.

«Мы живем в быстро меняющемся мире, и необходимо принять более решительные меры, чем те, что я сейчас озвучил. Это будет сказано в ближайшее время в моем послании народу», - сказал Назарбаев.

По его словам, торговые войны, которые идут сегодня, изменение геополитической ситуации в мире вокруг и внутри нас, а также технический прогресс – «все это ставит совершенно новые задачи во всех отраслях экономики».

«Об этом мы будем говорить, будем с вами обсуждать и решать эти вопросы в ближайшее время», - подчеркнул глава государства.

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