Эрдоган призвал отказаться от доллара во внешнеторговых расчетах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на деловом форуме в Кыргызстане, призвал отказаться от доллара во внешнеторговых расчетах. По его словам, «использование доллара только вредит», пишет газета «Коммерсантъ» .

«Привязка международной торговли к доллару постепенно становится серьезной проблемой, необходимо покончить с доминированием доллара»,- заявил Эрдоган. Он добавил, что «торговые войны и протекционизм вынуждают использовать новые стратегии в различных сферах».

По его словам, «манипуляции с курсами валюты были призваны усомниться в том, что экономика Турции сильна и здорова», однако «благодаря позиции турецкого народа и предпринятым мерам правительства эта попытка не удалась».

Напомним, 10 августа президент США Дональд Трамп распорядился удвоить пошлины на сталь и алюминий из Турции, повысив их до 50% и 20% соответственно. На фоне повышения пошлин на металлы турецкая лира начала падать. В свою очередь президент Турции предложил бойкотировать электронную продукцию американского производства и повысил пошлины на легковые автомобили, табак и алкоголь из США на 120%, 140% и 60% соответственно.