Корабли «Союз» и «Прогресс» перепроверят на брак

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» проверит на наличие следов производственного брака все находящиеся на хранении на космодроме «Байконур» и в производстве в подмосковном Королеве космические корабли «Союз» и «Прогресс». Такое решение было принято внутренней комиссией РКК «Энергия» в понедельник по итогам совещания сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«В рамках ведущегося расследования причин нештатной ситуации на космическом корабле «Союз МС-09», на котором была зафиксирована утечка воздуха, что поставило под угрозу жизни космонавтов на Международной космической станции, принято решение обследовать все имеющиеся и находящиеся в производстве корабли «Союз» и «Прогресс» на наличие следов производственного брака», - сказал собеседник.

Проверка кораблей, которые находятся в производстве, начнется в ближайшее время, а проверка на Байконуре – со следующей недели.

В настоящее время на Байконуре находятся три корабля, предназначенных для запуска к МКС – «Союз МС-11», запуск которого планируется в декабре, корабль «Союз МС-10» и грузовой корабль «Прогресс МС-10», их запуски запланированы на октябрь. В середине сентября должно быть завершено производство грузового корабля «Прогресс МС-11», который отправится на МКС в феврале 2019 года. Всего на разных стадиях готовности находится более десятка кораблей.

Утечку воздуха на МКС нашли в ночь на 30 августа. Экипаж «Союза МС-09», пристыкованном к Международной космической станции, обнаружил «микротрещину» в бытовом отсеке космического корабля. Утечка воздуха была вызвана отверстием от сверла, которое было закрыто клеем. Впоследствии версию производственного брака подтвердил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, он мог возникнуть как на Земле, так и из-за саботажа на орбите.