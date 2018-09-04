Apple сообщила о производственном браке в iPhone 8

Корпорация Apple выявила дефект в небольшой части произведенных ею смартфонов iPhone 8. Речь идет о смартфонах, которые были проданы в период с сентября 2017 года по март 2018 года в Австралии, Индии, Китае, США, Новой Зеландии и Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление корпорации.

По данным Apple, из-за бракованных материнских плат смартфоны могут произвольно перезагружаться, прекращать работу и не реагировать на прикосновения к экрану или на попытки включить их. При этом отмечается, что брак выявлен у небольшого процента произведенных устройств.

Компания готова бесплатно устранить брак. Для этого владельцам смартфонов предлагается ввести серийный номер устройств на сайте Apple, чтобы проверить, попадают ли они под данную программу. Однако в Apple уточнили, что сервисная акция, которая будет продолжаться в течение трех лет с момента первых продаж iPhone 8, не затрагивает иные модели смартфонов, в том числе iPhone 8 Plus. Также в компании не намерены устранять иные повреждения, которые не относятся к указанному дефекту.

Основанная в 1976 году Apple производит помимо смартфонов iPhone планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация составляет около $900 млрд.