Трамп лично проведет заседание Совбеза ООН по Ирану

Президент США Дональд Трамп намерен лично провести одно из заседаний Совета безопасности (СБ) ООН в конце сентября этого года, сообщает «Коммерсантъ» .

«Трамп намерен провести в рамках недели высокого уровня на Генассамблее встречу глав государств и глав правительств по глобальным проблемам и возглавить сессию СБ ООН по важному региональному вопросу, когда приедет в Нью-Йорк в конце сентября», - заявила постоянный представитель США при организации Никки Хейли.

Как сообщил первый заместитель председателя российского постпреда в ООН Дмитрий Полянский, Россия в курсе планов Трампа провести заседание СБ ООН по Ирану и надеется получить там пояснения о выходе Вашингтона из иранской ядерной сделки.

Соглашение между Ираном и «шестеркой» международных посредников, в число которых входят Россия, США, Британия, Китай, Франция и Германия, было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций. Дональд Трамп в мае текущего года объявил, что Вашингтонвыходит из соглашения.

В сентябре 2018 года в СБ ООН председательствуют США.