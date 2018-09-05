Заседание намечено на 26 сентября в Нью-Йорке
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Трамп лично проведет заседание Совбеза ООН по Ирану
ФОТО С САЙТА NBC.COM

Президент США Дональд Трамп намерен лично провести одно из заседаний Совета безопасности (СБ) ООН в конце сентября этого года, сообщает «Коммерсантъ».

«Трамп намерен провести в рамках недели высокого уровня на Генассамблее встречу глав государств и глав правительств по глобальным проблемам и возглавить сессию СБ ООН по важному региональному вопросу, когда приедет в Нью-Йорк в конце сентября», - заявила постоянный представитель США при организации Никки Хейли.

Как сообщил первый заместитель председателя российского постпреда в ООН Дмитрий Полянский, Россия в курсе планов Трампа провести заседание СБ ООН по Ирану и надеется получить там пояснения о выходе Вашингтона из иранской ядерной сделки.

Соглашение между Ираном и «шестеркой» международных посредников, в число которых входят Россия, США, Британия, Китай, Франция и Германия, было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций. Дональд Трамп в мае текущего года объявил, что Вашингтонвыходит из соглашения.

В сентябре 2018 года в СБ ООН председательствуют США.

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