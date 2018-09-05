Фармкомпаниям в РК запретят ходить по больницам и рекламировать лекарства

Министерство здравоохранения Казахстана намерено ввести этические нормы по продвижению лекарств и медизделий. Для этого разработаны соответствующие правила, которые предусматривают запрет для представителей фармкомпаний в рабочее время ходить по больницам и поликлиниками и рекламировать свои препараты, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, Минздравом разработан проект закона по внесению изменений и дополнений в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», где предусмотрено продвижение лекарств и медизделий на рынке с соблюдением этических норм и ответственностью за их нарушение.

«С этой целью разработаны Этические правила, предусматривающие запрещение посещения поликлиник и больниц в рабочее время представителями фармкомпаний с целью рекламы и продвижения лекарственных средств и медизделий. Также эти новые требования исключают возможность спонсирования медработников, предоставления бонусов, обеспечение расходов на конференции со стороны фармкомпаний», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что на сегодняшний день медработникам запрещено рекламировать лекарства и медизделий.

Кроме того, считают в министерстве, одной из действенных мер станет «внедрение регулирования цен на все лекарства с 1 января 2019 года».