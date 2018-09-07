Нацбанк напомнил казахстанцам о сроках рефинансирования валютных займов

Национальный банк Казахстана в рамках программы рефинансирования валютных ипотечных займов возместил задолженность заемщиков из числа социально уязвимых граждан на общую сумму более 8,3 млрд тенге. Всего на 1 сентября 2018 года банками на рефинансирование одобрено 2 504 заявки на сумму 22,2 млрд тенге. Нацбанк также напомнил, что срок рефинансирования валютных займов истекает 30 декабря, сообщила пресс-служба финрегулятора в пятницу.

27 марта 2018 года правление Нацбанка утвердило изменения и дополнения в программу рефинансирования ипотечных займов, принятую в апреле 2015 года. Программа предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, полученных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года. На рефинансирование валютных ипотечных займов за счет средств Нацбанка выделено более 150 млрд тенге. Банками в свою очередь при рефинансировании займов будет прощена задолженность заемщиков по вознаграждению, пене (неустойки), комиссии на сумму более 136 млрд тенге.

Как отметил начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Нацбанка Александр Терентьев, по итогам реализации программы в Казахстане валютные ипотечные займы физических лиц будут переведены в тенге. «С учетом введенного 1 января 2016 года запрета на выдачу новых ипотечных займов в иностранной валюте физическим лицам, не имеющим доходов в ней, реализация программы сведет к нулю в портфеле банков ипотечных займов физических лиц, выданных в иностранной валюте, а также исключит валютный риск для населения в будущем», - сказал он.

Терентьев подчеркнул, что срок рефинансирования валютных займов банками истекает 30 декабря 2018 года, а срок подачи заемщиком заявления на рефинансирование займа – 15 декабря 2018 года. Для определения соответствия займа условиям программы заемщикам необходимо обратиться в банк-кредитор. Рефинансированием ипотечных займов занимаются Народный Банк Казахстана, ForteBank, Банк ЦентрКредит, АТФБанк, Цеснабанк, Kaspi Bank, Банк Kassa Nova, Евразийский банк, Altyn Bank, Сбербанк, Bank RBK, KZI Bank, AsiaCredit Bank, Банк ВТБ Казахстан, Альфа-Банк, Capital Bank Kazakhstan и Казахстанская Ипотечная Компания.

По данным Нацбанка на 1 сентября 2018 года, банками на рефинансирование валютных займов одобрено 2 504 заявки на сумму 22,2 млрд тенге и рефинансирован 1 551 займ на сумму 11,7 млрд тенге», - сообщил Нацбанк.

Терентьев напомнил, что программа также направлена на оказание поддержки ипотечным заемщикам, получившим займы в период с 2004 по 2009 годы, на их рефинансирование Нацбанк выделил 130 млрд тенге.

«Также за счет средств Национального Банка возмещена задолженность заемщиков, относящихся к социально уязвимым слоям населения, по государственной пошлине, уплаченной банками при подаче исковых требований в суд, на сумму более 300 млн тенге, а также курсовая разница по проблемным валютным займам на сумму более 8 млрд тенге. По состоянию на 1 сентября 2018 года в рамках Программы банками одобрено 24 853 займа на сумму 154,3 млрд тенге, рефинансированы 22 665 займов на сумму 131,5 млрд тенге», - сообщил финрегулятор.

В Нацбанке подчеркнули, что по займам заемщиков, которые не обратились в банк за рефинансированием, после истечения установленного программой срока рефинансирования, банки вправе возобновить предусмотренные действующим законодательством процедуры по взысканию задолженности. «Национальный банк уже не сможет оказать заемщикам содействие в приостановлении проведения банками процедуры взыскания», - отметил Терентьев.

В целом на поддержку ипотечных заемщиков Национальным банком Казахстана выделено более 300 млрд тенге.