По-осеннему прохладная с дождями погода ожидается в Казахстане

По-осеннему прохладная с дождями погода ожидается в северных, центральных и восточных областях Казахстана 8-10 сентября, лишь на западе и юге республики будет тепло и без осадков, сообщает РГП «Казгидромет».

«Влияние антициклона, с которым в западных и южных областях сохраняется по-летнему теплая и без осадков погода, продолжится. А вот на погоду остальной территории Казахстана будут оказывать влияние холодные атмосферные фронты, смещающиеся с районов Западной Сибири. Поэтому в северных, центральных и восточных областях в предстоящие трое суток ожидается по-осеннему прохладная с дождями погода и с температурой воздуха на 2-4°С ниже климатической нормы для данного периода», - говорится в сообщении синоптиков в пятницу.

Также «Казгидромет» сообщил, что в Костанайской и Кызылординской областях в связи с погодными условиями объявлено штормовое предупреждение. Так, ночью 8 сентября в Костанайской области местами ожидаются заморозки 2 градуса. В Кызылординской области 8-9 сентября местами ожидаются ветер 15-20 м/с и пыльная буря.