В стране начался осенний призыв
Свыше 17 тысяч граждан призовут на воинскую службу в Казахстане
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В Казахстане стартовал осенний призыв на срочную воинскую службу. На этот раз в вооруженные силы, другие войска и воинские формирования страны планируется призвать свыше 17 тысяч граждан 1992-2000 годов рождения, сообщили в среду в пресс-службе министерства обороны.

«В соответствии с законом Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих», а также с Указом Президента Республики Казахстан от 28 февраля 2018 года № 644 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2018 года» призывные и медицинские комиссии приступили к работе по комплектованию молодым пополнением воинские части и учреждения вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

При отборе и распределении призывников по воинским частям будут учитываться результаты предварительного изучения и имеющихся у них специальности, полученные до призыва. Комплектование воинских частей будет осуществляться по экстерриториальному принципу.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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