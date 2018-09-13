Уровень госдолга находится на приемлемом уровне – Минфин

Уровень госдолга Казахстана находится на приемлемом уровне, и на 1 июля 2018 года он составил 14,2 трлн тенге, сообщил в четверг в ходе встречи сенаторов с руководством министерства финансов по вопросам государственного и гарантированного государством заимствования и долга, долга квазигосударственного сектора вице-министр Руслан Бекетаев. Вместе с тем, по его информации, рост правительственного долга обусловлен дефицитом республиканского бюджета.

«На протяжении последних лет мы видим в экономике замедление темпов роста. Необходимость привлечения долгов и увеличение дефицита республиканского бюджета было обусловлено необходимостью финансирования бюджетных затрат. Минфин констатирует, что на сегодняшний день уровень госдолга находится на приемлемом уровне. Фактически уровень долговых индикаторов находится в пределах допустимых значений и не вызывает у экономического блока правительства больших опасений», - заявил Бекетаев.

Как напомнил вице-министр, госдолг на 1 июля 2018 года составил 14,2 трлн тенге или 24,8% к ВВП, увеличившись к началу года в абсолютном значении на 704 млрд тенге.

«В общем объеме госдолга 73,3% занимает долг правительства. Это 10,4 трлн тенге или 18,2% к ВВП. Рост правительственного долга обусловлен дефицитом республиканского бюджета, поскольку республиканский бюджет последние годы утверждается с дефицитом, соответственно, рост долга является закономерным», - подчеркнул он.

25,7% доли госдолга занимают долги Нацбанка в абсолютном выражении - это 3,6 трлн тенге и местных исполнительных органов - 150 млрд тенге. Гарантированный госдолг, проинформировал Бекетаев, составил 523 млрд тенге, долг по поручительствам государства составил 38 млрд тенге.