В стабфонд Астаны закуплено 1500 тонн сахара

В Астане для стабилизации цен и недопущения дефицита на сахар сформирован стабилизационный фонд, в который закуплено 1500 тонн сахара, сообщается на сайте столичного акимата.

«Под особым контролем находятся цены на продукты питания первой необходимости, в том числе на сахар. На сегодня в столице дефицита и повышения цен на сахар не наблюдается. Все торговые объекты и поставщики работают в штатном режиме. В целях стабилизации цен и недопущения дефицита на сахар сформирован стабилизационный фонд, в который закуплено 1500 тонн сахара и других социально значимых продовольственных товаров», - говорится в сообщении.

Как отмечается, «указанный объем сахара позволяет не допускать дефицита и реагировать на спекуляционные действия посреднических организаций».

На данный момент имеются запасы в объеме 945 тонн сахара, которые реализуются в крупных торговых сетях города не дороже 240 тенге за 1 кг, подчеркнули в акимате.

Также сообщается, что изменений цен на сахар за последнюю неделю не наблюдается.

«Ситуация находится под контролем. Для стабилизации ценообразования акиматом Астаны на ежедневной основе проводится мониторинг цен на продовольственные товары», - отмечается в сообщении.

Ранее в миннацэкономики заверили, что дефицита сахара в стране будет.