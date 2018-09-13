С начала года в стране произведено 138 тысяч тонн сахара
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Дефицита сахара в Казахстане не будет, заверяют в Миннацэкономики

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Отмена льготных преференций по беспошлинному ввозу из третьих стран сахара и сырья для его производства не приведут к дефициту сахара на рынке, заявила в четверг пресс-служба министерства национальной экономики. В ведомстве заявили, что с начала года в стране произведено 138 тысяч тонн этой продукции, импортировано 121 тысяча тонн. Более того, в данный момент идет сбор урожая, который будет способствовать увеличению сырья для производства.

«По данным Министерства сельского хозяйства, в стране с начала года произведено 138 тысяч тонн, импортировано 121 тысяча тонн. По данным акиматов областей и городов Астана и Алматы в стабфондах имеется достаточный запас сахара. Стоит также отметить, что в настоящее время осуществляется сбор урожая 2018 года, который будет способствовать увеличению сырья для производства. Поэтому оснований говорить о дефиците данного продукта и о росте цен нет», - заявили в министерстве национальной экономики, комментируя заявление представителей компании «Raimbek» о возможном образовании дефицита сахара на рынке Казахстана.
Кроме того, отметили в ведомстве, Казахстан не вводил никаких запретов на импорт сахара и сырья для его производства. Здесь напомнили, что с момента создания Таможенного союза в 2010 году в отношении сахара белого, импортируемого из третьих стран, применялся единый таможенный тариф в размере 340 долларов за тонну, который действует в отношении всех стран-участниц ЕАЭС. В рамках взаимной торговли между странами Союза оборот сахара является беспошлинным.
«Ряд производителей сахара Казахстана, в том числе компания «Raimbek» с 2010 года имели временные льготные преференции в рамках ЕАЭС по беспошлинному ввозу из третьих стран сахара и сырья для его производства. 27 июля текущего года постановлением Правительства на основании предложения министерства сельского хозяйства в рамках имплементации национальных обязательств в ЕАЭС данные льготные преференции были исключены», - пояснили в пресс-службе.

Позиция Министерства сельского хозяйства обусловлена необходимостью поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей, а также снижения импортозависимости страны. В этой связи, с 27 июля 2018 года казахстанские предприниматели обязаны платить ввозную таможенную пошлину при импорте сахара белого в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС – 340 долларов США за тонну.

В Миннацэкономики также сообщили, что в Казахстане функционирует порядка 15 предприятий по производству кондитерских изделий (без учета кондитерских предприятий, производящих скоропортящуюся продукцию (торты, пирожные и т.д.) и 41 производителей безалкогольных напитков. При этом, лишь 5 из них получали льготы в рамках СЭЗ и как владельцы свободных складов.
«В этой связи, отмена данных льгот восстанавливает равные условия для всех участников рынка производства кондитерских изделий и безалкогольных напитков. Министерство подчеркивает, что отмена льгот на ввоз сахара для ряда производителей не повлияет на население в части какого-либо дефицита или роста цен. Данный вопрос находится на контроле всех центральных государственных и местных органов», - заключили в пресс-службе.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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