По результатам проверок взыскано более 29 млн тенге штрафов
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Свыше 12,5 тыс. нарушений выявлено в сфере ж/д транспорта за 8 месяцев
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

В Казахстане с января по август 2018 года территориальными органами транспортного контроля проведены проверки на 303 предприятиях, работающих на железнодорожном транспорте. Выявлено свыше 12,5 тыс. нарушений, сообщила пресс-служба министерства по инвестициям и развитию РК.

«За 8 месяцев проверено более 3 тыс. км путей и 8 тыс. единиц подвижного состава. В результате инспекторы выявили свыше 12,5 тыс. нарушений, что повлекло за собой приостановку эксплуатации 1137 единиц ж/д путей и стрелочных переводов, 2733 единицы подвижного состава», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, за отчетный период на 648 пассажирских поездах выявлены 872 безбилетных пассажира и около 4 тонн неоформленного багажа.

По результатам проверок взыскано более 29 млн тенге штрафов.

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