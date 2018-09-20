В Агентстве уверены, что это наносит урон имиджу госслужащих
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Сотрудники Минэнерго не торопятся оплачивать штрафы за нарушение ПДД – АДГС
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов отметил, что сотрудники министерства энергетики, совершившие административные правонарушения, связанные с нарушением ПДД, не торопятся оплачивать штрафы.

«Совместно с комитетом правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры нами проведен мониторинг на предмет совершения работниками министерства энергетики административных правонарушений. В целом таких фактов не мало, в основном речь идет о нарушении правил дорожного движения», - сказал Бектенов в ходе совещания по вопросам противодействия коррупции в министерстве энергетики Казахстана.

Он отметил, что «это дело житейское», тем более «сейчас в Астане много камер, все фиксируется».

«Но обращают на себя внимание факты, когда штрафы долго не оплачиваются сотрудниками. К примеру, главный специалист Жусупов за последние годы совершил 10 административных правонарушений, при этом по семи административным делам штрафы до сих пор не оплачены. Они сейчас уже находятся на принудительном исполнении. Как я понимаю, в центральном аппарате он работает. Государственный экологический контроль», - сказал Бектенов.

Он также рассказал еще об одном подобном случае. «Еще тоже в этой же сфере: ведущий специалист, тоже экологический контроль, Шалхарбаев, 4 адмправонарушения, 3 из них он не оплачивает уже долгое время», - сказал Бектенов.

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