Снимать решетки с окон полицейских участков в Актобе еще рано – ДВД

Начальник ДВД Актюбинской области Махамбет Абисатов считает, что в Актобе пока рано снимать решетки с окон полицейских участков. На сессии маслихата он проинформировал депутатов, что полиция задержала 147 радикалов, которые готовили нападение на полицейских, сообщает Sputnik Казахстан .

«Решетки у нас на окнах, это не для того чтобы отгородиться от граждан, это антитеррористическая защищенность. У нас ведь в отделениях оружие и боеприпасы есть. Наш министр говорит, чтобы гражданин мог к нам беспрепятственно попасть. Мы это делаем. Сейчас такие названия придумывают, что когда их выговариваешь, заматериться боишься. Говорят опен–офисы надо в отделах полиции открыть, чтоб доступ к полиции был быстрее. У нас и так оперативно этот вопрос решается, долго граждане не ожидают, когда приходят в полицию», — отметил Абисатов.

При этом подробностей задержания радикалов он озвучивать не стал. «Добро должно делаться тихо, мы это сделали без пиара», - сказал он.

В свою очередь депутаты попросили главу ДВД о том, чтобы защищая себя, полицейские не забывали о простых гражданах, которым порою часами приходится ждать, чтобы попасть к следователю или дознавателю.

5 июня 2016 года группа людей напала на два оружейных магазина и воинскую часть в Актобе. В результате погибли 25 человек, из них – два продавца, один случайный прохожий, трое военнослужащих и 18 подозреваемых в атаках. Девять человек были задержаны и обвинены в теракте. Суд приговорил семерых из них к пожизненному заключению, еще двоих - к 22 и 20 годам лишения свободы. Считается, что действия нападавших имели религиозный мотив.

18 июля 2016 года в Алматы на Алмалинский РУВД, департамент КНБ и департамент госдоходов были совершены нападения одним человеком. Руслан Кулекбаев в ходе задержания был ранен. Ему предъявили обвинения в совершении террористического акта, повлекшего смерть восьми сотрудников правоохранительных и специальных органов, двух мирных граждан, а также покушении на убийство трех граждан. Кулекбаева приговорили к смертной казни, на которую в Казахстане введен мораторий.