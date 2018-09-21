Токаев констатировал «хаотичное» представление законопроектов перед окончанием сессии

Председателя сената парламента Касым-Жомарт Токаева на правительственном часе по вопросам совершенствования законотворческого процесса констатировал, что законопроекты представляются «хаотично» и в последние месяцы года или перед окончанием сессии.

«Законотворческий процесс действительно нуждается в совершенствовании. Здесь немало проблем, требующих открытого, профессионального обсуждения. Насколько совершенны наши законы, насколько они понятны гражданам Казахстана? Этот вопрос требует детального осмысления», - сказал Токаев.

По его словам, исходя из проводимых реформ, «глубокой трансформации казахстанской экономики и политических институтов, превращения Казахстана в передовое государство» назрела необходимость «коренного пересмотра прежнего упрощённого отношения к законотворческому процессу».

«Усиление контрольных полномочий парламента требует серьезного упорядочения процесса разработки и инициирования законопроектов субъектами законодательной инициативы. Отсюда вытекает первая проблема. По-прежнему недостаточно высок уровень планирования законопроектных работ, что порождает отсутствие системности, «кампанейщину» в законодательном процессе, запоздалые решения давно назревших проблем, многочисленные хаотичные поправки в кодифицированные акты. Поэтому зачастую нормы законов сами по себе не создают правовое поле, а являются следствием быстро меняющихся реалий и обстоятельств», - сказал Токаев.

По его словам, «некоторые законы страдают как внутренними противоречиями, так и отсутствием сбалансированности между собой», «одно и то же явление законы могут трактовать по-разному», что «порождает критическое отношение общества к деятельности парламента и правительства».

Третьей проблемой председатель сената назвал стремление правительства соответствовать многочисленным рейтинговым показателям.

«Каждый государственный орган поставил перед собой цель достижения международных рейтингов на основе принципов, методов, соответствующих только их задачам. В то же время, вхождение в группу высокоразвитых стран предполагает скоординированную работу всех органов правительства в этом направлении. Никто не ставит под сомнение важность взаимодействия с международными организациями, но их требования и запросы не должны подменять собой суть законотворчества, направленного на обеспечение национальных интересов, обслуживание нужд и потребностей прежде всего граждан Казахстана», - заявил спикер.

Четвертая проблема, по словам Токаева, заключается в ом, что законопроекты представляются «хаотично» и в перед окончанием сессии.

«Следствием недостаточной организации законотворческого процесса, его планирования является хаотичное представление проектов, как правило, в последние месяцы календарного года или перед окончанием сессии. Такая практика работы не может не сказываться на качестве работы над законопроектами», - сказал Токаев.

Также он заявил, что «государственные органы должны занять более активную, креативную позицию, шире использовать цифровые технологии, популярные социальные сети». «Демонстрация видеороликов, проведение пресс-конференций, диспутов, дебатов по актуальным вопросам с их широким освещением в СМИ должны стать неотъемлемой частью законотворческого процесса. Перед любыми правовыми нововведениями уполномоченные органы должны проводить разъяснительную работу с населением, бизнес-сообществом, государственными органами на местах», - подчеркнул спикер.

«Особое внимание правительству следует уделить вопросам правоприменения. Слабое или искаженное исполнение законов нивелирует их значение как остова общественных взаимоотношений, подрывает уровень доверия народа к юридической системе государства, поэтому чревато отрицательными последствиями для успешной реализации стратегии реформ и устойчивого развития нашего государства», - заключил Бекетаев.

