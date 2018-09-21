Умер президент Вьетнама

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в пятницу в ханойском военном госпитале в возрасте 61 года, сообщает ТАСС .

«Президент боролся с тяжелым заболеванием. Однако несмотря на все усилия ведущих отечественных и зарубежных медиков, так и не смог поправиться», - говорится в сообщении центрального управления здравоохранения, отвечающего за заботу о здоровье руководителей партии и государства Вьетнама.

Чан Дай Куанг, ранее занимавший пост министра общественной безопасности, возглавил страну в апреле 2016 года. Его кандидатура получила поддержку 91% депутатов Национального собрания (однопалатный парламент), которое по конституции является высшим органом власти в стране.

Прошедший в январе 2016 года XII съезд КПВ рекомендовал Чан Дай Куанга в качестве преемника Чыонг Тан Шанга.