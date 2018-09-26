В Казахстане треть террористически уязвимых объектов небезопасны – МВД

Треть из всех объектов, уязвимых в террористическом отношении (УТО), которые были проверены с начала года, не соответствуют требованиям безопасности, а из 1080 проверенных стратегических объектов таким требования не соответствует больше половины. Об этом в среду в ходе международной выставки - конференции по безопасности и гражданской защите сообщил заместитель начальника департамента по противодействию экстремизму МВД Еркин Калиев.

«В сравнении с 2017 годом наблюдается тенденция к улучшению ситуации. Так, за 8 месяцев прошлого года из 5,5 тыс. проверенных объектов уязвимых в террористическом отношении (УТО) состояние антитеррористической защищённости было удовлетворительным лишь в 35% случаев. В результате принятых мер на сегодняшний день уровень антитеррористической защищенности обследованных объектов повысился на 68% - практически в два раза» - рассказал Калиев.

Соответственно, отметил он, на 27% снизилось количество объектов, на которых выявлены различные нарушения технической укрепленности и оснащенности. В текущем году такие нарушения установлены на 3 тыс.х объектов.

«По результатам проверок руководителям и собственникам, допустившим нарушения, внесены предписания об их устранении», - отметил замначальника департамента.

В разрезе категорий, по его словам, наибольшее число нарушений выявляется на объектах УТО, относящихся к местам массового скопления людей. С начала года обследовано более 6,5 тыс. таких объектов, треть из них «по-прежнему не соответствует установленным требованиям». В основном это торговые дома, рынки, развлекательные центры и объекты общепита, для которых «характеры нарушений связаны с отсутствием либо неполным функционированием системы тревожной сигнализации, видеонаблюдения, оповещения, а также неудовлетворительным уровнем подготовки персонала к реагированию на чрезвычайные ситуации», уточнил Калиев. Также нарушения выявлены на объектах, входящих в категорию стратегических, особо важных и опасных производственных.

«Сотрудники полиции проверили 1080 объектов этих трех категорий. При этом более половины из них не соответствовали предъявляемым требованиям», - подчеркнул Калиев, напомнив руководителям, собственникам и владельцам объектов УТО, что «игнорирование требований законодательства влечет административную ответственность».

«За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению защиты вверенных объектов сотрудниками полиции составлено 450 административных материалов. Привлечены к ответственности более 300 руководителей и собственников, а также 18 субъектов охранной деятельности, обеспечивающих охрану объектов УТО», - проинформировал он.

Кроме того, правоохранительная практика в сфере контроля за объектами УТО выявила ряд проблемных вопросов. В первую очередь это связано с тем, что действующие требования к объектам не учитывают их отраслевую специфику, «пусть даже они объединены в однородные категории».

«Соответственно, при проверке мы вынуждены применять одни и те же стандарты безопасности к разным по значимости и функциональному назначению объектам. Например, школам, больницам, ресторанам и кафе, по сути, применяются те же требования, что и к вокзалам, аэропортам, за исключением отдельных деталей. На практике это приводит к тому, что суды применяют различные подходы к рассмотрению адмматериалов. По этой же причине возникают затруднения при категорировании объектов УТО при формировании региональных перечней, утверждаемых акиматами. Возникают случаи, когда тот или иной объект включается в перечень лишь по формальным признакам, определяющим его принадлежность к категории уязвимых. На практике при выявлении факта необоснованного включения объекта в региональный перечень сотрудниками полиции проводимая проверка немедленно прекращается, о чем информируется акимат», - пояснил представитель МВД.

Кроме того, по его словам, по результатам проводимых проверок вопросы текущего состояния и проблемные вопросы в сфере защищенности объектов УТО периодически вносятся на рассмотрение региональных антитеррористических комиссий при акиматах.

Калиев также добавил, что для повышения антитеррористической защищенности объектов планируется переход на отраслевой подход. В этой связи инициируются изменения в законодательство по противодействию терроризму.