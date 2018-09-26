В Туркменистане отменили бесплатные электроэнергию, газ и воду

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, согласно которому населению с 1 января 2019 года больше не будет бесплатно предоставляться электроэнергия, газ, питьевая вода и соль, сообщает ТАСС .

«Одобрить предложения участников заседания халк маслахаты (местных советов) Туркменистана по дальнейшему совершенствованию системы предоставления социальных льгот в Туркменистане, и с 1 января 2019 года обеспечивать население Туркменистана электроэнергией, газом, питьевой водой и столовой солью на платной основе по льготным ценам», - говорится в сообщении.

Постановление о бесплатном потреблении населением электроэнергии, газа, воды и соли было принято в 199214 декабря 1992 года, а о бесплатном потреблении соли и постановление от 14 августа о включении в этот список столовой соли.

Бесплатные тарифы на природный газ, электроэнергию, воду и поваренную соль для населения были введены в Туркмении в 1993 году первым президентом страны Сапармуратом Ниязовым. При этом на потребление электричествя, газа и воды был установлен лимит, все, что расходовалось сверх него, подлежало оплате, но настолько низкой, что считалась символической.