В Алматы необоснованно завышали цены на сахар

В управлении сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы, озвучивая итоги мониторинга супермаркетов и рынков мегаполиса, заявили, что случаи завышенных цен на сахар являются предметом спекуляции недобросовестных реализаторов, сообщает «Казинформ» . Подорожание сахара с 250 тенге до 280 тенге за 1 кг отмечалось на рынках и в небольших магазинах. Это, по данным управления, породило слухи о дефиците товара.

«За последнюю неделю на рынках были отмечены отдельные случаи необоснованного завышения цен на сахар. Повышение цен носит спекулятивный характер. Пользуясь слухами о дефиците сахара, недобросовестные поставщики и реализаторы подняли цены на рынках, тем самым создав искусственный ажиотаж вокруг продукции», - сообщил руководитель отдела пищевой промышленности управления Дамир Тазабек.

По его словам, проверка крупных торговых сетей и гипермаркетов не выявила резких скачков цен. Более того, в следующем месяце ожидается снижение цен на сахар. По данным управления, стабфонд Алматы планирует закупить еще 1,5 тонн сахара у отечественных производителей.

«Согласно анализу, на торговых рынках продавцы и посредники надбавляют до 40% к себестоимости реализуемой продукции. Тем временем в супермаркетах наценка на товары социального значения составляет не более 11%. Сегодня средняя стоимость сахара по городу – 245 тенге, при этом цена продукции с доставкой до Алматы составляет не более 220 тыс. тенге за тонну. Уже с октября ожидается запуск трех сахарных заводов в Алматинской и Жамбылской областях (Аксуйский, Коксуйский, Меркенский), которые произведут порядка 150 тыс. тонн сахара. Таким образом, дефицита и повода для повышения цен не имеется», - пояснил Тазабек.

По информации управления, в Алматы в наличии имеется 10492 тонны сахара.

Ранее в миннацэкономики заверили, что отмена льготных преференций по беспошлинному ввозу из третьих стран сахара и сырья для его производства не приведут к дефициту сахара на рынке