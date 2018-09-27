Назарбаев обсудил с главой ВТО подготовку к Министерской конференции в Астане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел в Акорде
встречу генеральным директором Всемирной торговой организации Роберту Азеведу. В
ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно развития торгово-экономического
сотрудничества в условиях сложившейся ситуации в мире, а также обсудили ход
подготовки к 12-й Министерской конференции ВТО, которая пройдет в Астане в 2020
году, сообщила пресс-служба главы государства.
Назарбаев отметил, что Казахстан всецело поддерживает основополагающие принципы ВТО в деле укрепления и расширения торгово-экономических отношений между странами, а также пообещал провести конференцию «на должном уровне».
«Сегодня наша страна является активным членом организации, принято решение о проведении конференции в Астане в 2020 году. Мы приложим все усилия для того, чтобы организовать это мероприятие на должном уровне», - сказал президент Казахстана.
В свою очередь Азеведу констатировал углубление сотрудничества между Казахстаном и ВТО и подчеркнул важность проведения конференции в «в контексте происходящих сегодня событий в мире», отметив возможные последствиях торгово-экономического конфликта между ведущими державами мира для остальных стран.
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