Магистратуру по подготовке демографов предлагают открыть в Казахстане

В Казахстане не хватает экспертов в сфере демографии и статистики, поэтому при академии президента РК можно было бы открыть магистратуру по подготовке данных специалистов. Такое предложение в пятницу в ходе парламентских слушаний в мажилисе озвучил национальный эксперт в сфере занятости Жаксыбек Кулекеев.

«Сегодня поднимается вопрос кадровой подготовки. К сожалению, у нас в стране не хватает квалифицированных демографов и статистиков», - заявил Кулекеев.

Он напомнил, что аналогичная ситуация складывалась и во времена Советского Союза. Правда тогда Казахстану выделялась квота по подготовке таких специалистов, которых в итоге обучали на территории нынешней Российской Федерации. Сегодня же пришло время решить этот вопрос и обучать нужным профессиям внутри страны, считает он.

«Я думаю, один из оптимальных вариантов – открыть магистратуру по подготовке демографов при академии президента Республики Казахстан. Для организации работы необходимо привлечь иностранных экспертов или же организаций. Есть фонд населения при ООН, я думаю, они нас поддержат, если мы поднимем данный вопрос», - считает национальный эксперт.