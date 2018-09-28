За переименование проголосовали депутаты и местный общественный совет
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Зыряновск в ВКО переименовали в Алтай
фото со страницы википедии

На публичных слушаниях в пятницу за переименование города Зыряновск в Восточном Казахстане, а также Зыряновского района, проголосовали депутаты и члены общественного совета, сообщает YK-news.kz.

При этом отмечается, что горожане выступали как за, так и против переименования. Однако несмотря на это, депутаты местного маслихата единогласно проголосовали за смену наименования района. Следом состоялось заседание местного общественного совета, и его члены единогласно проголосовали за переименование Зыряновска в Алтай.

Ранее аким ВКО Даниал Ахметов одобрил переименование города, указав, что «этот район и есть Алтай и должен носить это имя по праву».

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