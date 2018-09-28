Теплая погода без осадков ожидается в Казахстане в выходные

Теплая погода без осадков ожидается в Казахстане 29 сентября – 1 октября, температура воздуха будет выше климатической нормы на 2-5°С. Лишь в некоторых районах республики местами пройдут дожди, сообщает РГП «Казгидромет».

«На больше части Казахстана в последние дни сентября ожидается погода без осадков с температурой воздуха выше обычной для данного периода на 2-5°С. Такую комфортную погоду обеспечит антициклон и юго-западные тропосферные потоки», - говорится в сообщении синоптиков в пятницу.

Лишь крайние северные и западные районы республики будут находиться в зоне влияние атмосферных фронтов, которые вызовут местами дожди и усиление ветра. Но температура воздуха здесь, по данным «Казгидромет», также будет выше климатической нормы.