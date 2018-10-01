Самрук-Казына конвертирует в облигации депозит в Fortebank на 220 млрд тенге

АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и АО «Fortebank» заключили соглашение о конвертации ранее размещенных средств в сумме 220 млрд тенге из депозита в облигации. Соглашение заключено сторонами в рамках мер по долгосрочному кредитованию экономики и развитию фондового рынка, сообщил Департамент по связям с общественностью и маркетинговым коммуникация фонда «Самрук- Қазына».

«В рамках данного соглашения на паритетных условиях финансирует Группу Фонда в общем объеме 220 млрд тенге, в том числе: для Фонда – 75 млрд тенге, для АО «Национальная компания «Қазақстан Темiр Жолы» – 75 млрд тенге и для АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» – до $200 млн. Предварительно об этом сообщалось 3 августа на брифинге по итогам полугодия», - указывается в сообщении.

В «Самрук-Казына» считают, что «ситуация в Fortebank является стабильной и уровень ликвидности банка позволяет предоставить фондирование Группе Фонда в заявленном объеме».

«Сделка находится на стадии завершения», - уточнили в Фонде.