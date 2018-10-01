Самрук-Казына конвертирует в облигации депозит в Fortebank на 220 млрд тенге

Соглашение заключено в рамках долгосрочного кредитования экономики и развития фондового рынка
АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и АО «Fortebank» заключили соглашение о конвертации ранее размещенных средств в сумме 220 млрд тенге из депозита в облигации. Соглашение заключено сторонами в рамках мер по долгосрочному кредитованию экономики и развитию фондового рынка, сообщил Департамент по связям с общественностью и маркетинговым коммуникация фонда «Самрук- Қазына».
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