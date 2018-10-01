Он подозревается в получении взятки
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В Алматы задержан начальник СИЗО
ФОТО АЙСУЛУ ТОЙШИБЕКОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

По подозрению в получении взятки задержан начальник учреждения ДУИС по городу Алматы, сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

«28 сентября сотрудниками управления собственной безопасности ДВД Алматы во взаимодействии с ДКНБ по городу Алматы в ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий после получения взятки был задержан начальник учреждения ДУИС по городу Алматы», - сообщил Садубаев в понедельник.

Как он уточнил, «денежные средства были получены им за организацию незаконного свидания и создание благоприятных условий следственно-арестованному лицу».
По данному факту начато досудебное расследование по ст.366 ч.2 УК РК, в настоящее время он с санкции суда арестован, добавили в МВД.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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