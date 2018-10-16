ВВП Казахстана может превысить 4% по итогам года – Сулейменов

Экономика Казахстана сохраняет положительную тенденцию роста - за девять месяцев текущего года рост составил 4,1%, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Тимур Сулейменов. По его словам, такими темпами, по итогам года экономика Казахстана может превысить 4%.

«Благодаря сентябрьскому росту экономики в 6,0% появилась возможность достичь по итогу года рост ВВП на уровне 4+. Для этого необходимо в четвертом квартале обеспечить развитие экономики не ниже 3,9%», - заявил Суйлеменов.

В целом, по его информации, рост ВВП с января по сентябрь ускорился до 4,1%.

«Это выше показателя за 8 месяцев текущего года 0,3%. Основной вклад в ускорение роста из базовых отраслей внесли торговля и восстановление динамики строительной отрасли. Также импульсом экономической активности стали смягчение инфляционного давления и повышение инвестиционного спроса», - сказал он, отметив, что уровень инфляции сохраняется в пределах коридора 5-7%.

В частности, в сентябре текущего года инфляция составила 0,4%, с начала года – 3,3%, а годовая инфляция составила 6,1%.

По информации министра, инвестиции в основной капитал выросли на 21,6%. Международные резервы страны на 1 октября составили $86,4 млрд, активы Национального фонда – $56,3 млрд, золотовалютные резервы – $30,0 млрд.