В Астане с застройщиков ЖК «Юго-Восток» взыскали 167 млн тенге

Как отмечает надзорный орган, уголовное дело в отношении руководителей ТОО «Инженерно-сервисная компания», незавершивших строительство ЖК «Юго-Восток», расследовалось органами уголовного преследования более полутора лет. После вмешательства столичной прокуратуры проведены оперативно-следственные действия и установлены все обстоятельства дела.

«По указанию процессуального прокурора в отношении руководителей компании Жубатканова Г.М. и Жубатканова К.М. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В последующем они преданы суду за растрату вверенного чужого имущества и причинение имущественного ущерба путем обмана (п.2 ч.4 ст.189, п.2 ч.4 ст.195 УК РК). Оба руководителя осуждены к восьми годам лишения свободы и права занимать руководящие должности в предприятиях, организациях всех форм собственности в области строительства на тот же срок», - сообщили в прокуратуре.

С недобросовестных застройщиков в пользу 35 дольщиков взыскана сумма ущерба в размере 167 млн тенге. В счет взысканной суммы дольщикам передана доля незавершенного объекта ЖК «Юго-Восток», земельный участок площадью 0,3248 га и разрешительная документация, уточнили в прокуратуре.