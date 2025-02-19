Долгострой Onyx Comfort в Астане не будут достраивать за счет государства, заявил Касымбек

ЖК Onyx Comfort, который уже несколько лет ждут дольщики в Астане, не будут достраивать за счет бюджета, заявил аким города Женис Касымбек на встрече с жителями Есильского района в среду.

Дольщики ЖК Onyx Comfort – жилого комплекса в Есильском районе Астаны – на встрече с акимом заявили, что давно ждут окончания строительства. Дольщица, прилетевшая на встречу из Шымкента, рассказала, что вложилась еще в 2020 году, однако сейчас на объекте не ведется почти никаких работ, на строительной площадке трудится от силы человек пять.

Аким в ответ заявил, что застройщика – ОО «ДФБ ONYX KZ» – дольщики выбрали сами, и ЖК готов на 80%. Жители возразили, что при этом никто не принимает во внимание плохое качество работ.

Представитель застройщика подтвердил, что ЖК должны были сдать в 2024 году, и заявил, что сейчас работы ускорили, а ему лично никто из дольщиков не звонил. Касымбек в ответ пригрозил застройщику уголовной ответственностью: «Если вы будете этих людей так же ходить обманывать, объекты у вас заберут, и вы будете уголовную ответственность нести».

Жители подняли вопрос о том, чтобы признать ЖК проблемным через межведомственную комиссию – по их словам, прокуратура уже направила об этом письмо. Тем не менее аким заявил, что за счет государства жилой комплекс не будет достраиваться.

«Ответ следующий: подавайте в суд, этого товарища через суд, пожалуйста, отрабатывайте, подавайте жалобу в прокуратуру. Дом строится, никто его проблемным признавать и достраивать за счет государства не будет», - заявил Касымбек.

Он также пообещал жителям, что акимат готов перестать продлевать застройщику аренду земельного участка и не даст строить вторую очередь долго строящегося ЖК.