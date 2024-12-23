В Казахстан из России экстрадирована подозреваемая по делу о присвоении денег дольщиков в Алматы

Генеральной прокуратурой Казахстана из России экстрадирована гражданка Узбекистана для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере, сообщила пресс-служба надзорного органа.

По данным генпрокуратуры, с 2005 по 2007 год подозреваемая работала бухгалтером в строительной компании в городе Алматы. Она принимала деньги от участников долевого строительства и выписывала не отраженные в бухгалтерском учете подложные квитанции к приходным кассовым ордерам по незавершенному строительству жилого комплекса.

«В результате ее действий и других соучастников преступления, пострадали более 80 жителей г.Алматы, которым причинен ущерб на сумму свыше 3,7 млрд тенге», - отметили в Генпрокуратуре.

Один из соучастников подозреваемой был осужден, а она скрылась и была объявлена в международный розыск. В декабре прошлого года ее задержали в Краснодарском крае.

Сейчас подозреваемая водворена в следственный изолятор. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.