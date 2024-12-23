В Казахстан из России экстрадирована подозреваемая по делу о присвоении денег дольщиков в Алматы

Пострадавшими признаны более 80 человек
Генеральной прокуратурой Казахстана из России экстрадирована гражданка Узбекистана для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере, сообщила пресс-служба надзорного органа.
Еще по теме:
- Суд арестовал Перизат Кайрат на два месяца
- Главу фонда Biz Birgemiz подозревают в хищении 200 млн тенге, собранных в помощь Палестине
- Минцифры намерено законодательно закрепить получение номеров телефонов только через eGov
- Одни из крупнейших в мире мошенников и их партнер из Казахстана купили недвижимость в Дубае
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые